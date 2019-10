Karaköprü'de yol açma mesaisi sürüyor

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmaları yoğun mesaiyle sürüyor.

Her geçen gün büyüyen ve yeni yerleşmelerin oluştuğu Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yol seferberliği tam gaz sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri kış aylarına gelinirken de mesaisine ara vermeden devam ediyor.

İlçenin yeni gelişen ve yapılaşmanın arttığı mahallelerinde vatandaşların talebi ve ihtiyaç oluşması üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından yeni yollar açılması talimatı verilirken, Fen İşleri ekipleri Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent Mahallelerinde yeni yollar açarken, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. 'Yol Medeniyettir' düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Metin Baydilli, Karaköprü'nün yolu açık olsun' diye ilçenin her tarafında gerekli görülen yerlerde yeni yollar açtıklarını dile getirdi. Baydilli, "Her yıl önemli bir büyüme gerçekleştiren ilçemizde doğal olarak yeni ihtiyaçlar meydana geliyor. Mahallelerimizde özellikle vatandaşlarımızın talebiyle yol ihtiyacı olan yerlerde yeni yollar açılması için Fen İşleri ekiplerimize talimat veriyoruz. Özellikle yeni ve gelişen Seyrantepe, Batıkent, Atakent, Doğukent ve Güllübağ gibi mahallelerimizde yeni yollar açıyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmalarımız sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

