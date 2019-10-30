Şanlıurfa’da standart cadde uygulaması

Şanlıurfa ulaşımında yenilikçi çalışmalar başlatan büyükşehir belediyesi başlattığı ‘Standart Cadde Uygulaması’ nı Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarında gerçekleştirdi.

Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde büyük bir yol atağı başlatan Büyükşehir Belediyesi bir yandan yeni bulvarlar, beton yollar, köprülü kavşaklar yaparken bir yandan da eskiyen mevcut yolları başlattığı ‘Standart Cadde Uygulaması’ ile bakım, onarım, alt yapı ve eskiyen asfaltını yenileyerek uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Trafiğin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda sürüş konforunu aksatacak yollarda revizyon yapan büyükşehir belediyesi pilot olarak seçtiği Yeşiloğlu Bulvarının alt yapısın, asfaltını ve kaldırım taşlarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yenilikçi yaklaşımları ile başlatılan çalışmalar ilerleyen günlerde Kent merkezinin farklı noktalarında hayata geçirilecek.

ŞANLIURFA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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