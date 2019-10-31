Bakan Akar’dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu. Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, yapılan faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimatlar verdi.

ŞANLIURFA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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