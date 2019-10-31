Şanlıurfa’da kaçağı önleyen panolara saldırı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak tüketimi önlemesi için kurulan 2 alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna yapılan saldırı sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi.



Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun biçimde yatırımlarını sürdürürken, bir yandan da enerji kalitesini artırmak için kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen alçak gerilim sayaç otomasyon panoları bölge genelinde birçok yerleşim alanında kuruluyor. İletim hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ile birlikte kurulan panolar sayesinde kaçak kullanım oranı azalırken, enerji kalitesinde de artış görülüyor.

Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi. Viranşehir ilçesi Şarkpınar Mahallesinde kurulan panolardan 2’si yaşanan saldırı sonucunda kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olayla ilgili olarak gerekli şikayetler de yapıldı. Onlarca abonenin enerjisiz kalmasına neden olan saldırı sonrasında kullanılamaz hale getirilen panolar yenileriyle değiştirildi.

Yenileriyle değiştirilen panolar yeniden kullanılamaz hale geldi

Yenileriyle değiştirilen panolara bir gün sonra aynı mahalle ve aynı sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden saldırı yapıldı. Yapılan saldırı sonrası panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı. Yaşanan saldırı üzerine polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri saldırı sonunda tahrip edilen panoların yerlerine yenilerinin montajı için çalışmalarına yeniden başladı.

ŞANLIURFA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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