Kale Eteği’nde yıkım çalışmaları sona gelindi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kale Eteği güney kısmında başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kale Eteği güney kısmında başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile sona gelinen yıkım çalışmalarına da 283 konut ve 17 işyerinin kamulaştırmasını kapsayan bölgede, 32 bin 100 metrekarelik alanda yer alan harabeye dönüşmüş yapıların yıkıldı.

Mahalle sakinleri yıllardır bölgede süren sorunun çözüme kavuştuğu için belediye ekiplerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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