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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa’da trafiği rahatlatan kavşak düzenlemeleri

İHA

Şanlıurfa’da trafiği rahatlatan kavşak düzenlemeleri

Şanlıurfa genelinde yaya ve araç trafiğinin sorunsuz şekilde akması amacıyla yeni köprülü kavşaklar ve caddeler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların talepleri üzerine yeni düzenlemeler yapıyor.
Şanlıurfa'da alt yapı birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan ŞanlıurfaAkçakale çevreyolu üzerinde TOKİ ve Oto Galericiler Sitesi için büyük önem arz eden bir kavşak düzenlemesi yapıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül talimatlarıyla hızlandırılan projede Gaziantep istikametinden gelen araçları Akçakale yoluna bağlayan çevreyolu üzerinde yapımı tamamlanan oto galericiler sitesi ile TOKİ yerleşim alanı olan Batıkent Mahallesine geçiş sağlayan kavşak düzenlemesinde sıcak asfalt serimini tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kavşakta özellikle vatandaşların ve araçların can güvenliğini sağlamak amacıyla oto korkuluk montajı yapımına geçecek ve kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından kavşak hizmete sunulacak.
Buluntu Hoca Bulvarı üzerinde 3 ayrı kavşak düzenlemesi
Büyükşehir Belediyesi, trafiğin akıcılığını artırmak için şehir merkezindeki önemli kavşaklarda da düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 3.5 kilometrelik kısmında asfalt serimi tamamlanarak hizmete sunulan Buluntu Hoca Bulvarında Mesire Alanı Yolu, Adnan Menderes ve Narlık Caddesi üzerinde yeni kavşak düzenlemeleri yaptı.
GAP Bulvarında K4 kavşağı genişletiliyor
Şanlıurfa Mardin Çevreyolu üzerinde yer alan GAP Bulvarı’ndan Karaköprü İlçesine geçiş sağlayan K4 kavşağında araçların sağa dönüşlerini rahatlatan genişletme çabalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu düzenleme sayesinde K4 kavşağından sağa dönüşleri hızlandırmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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