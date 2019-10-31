Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Akçakale ilçesinde bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokullardan oluşan 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. Belediye kültür merkezi konferans salonunda kırtasiye malzemeleri öğrencilere tek tek dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Nazan Yalçınkaya dağıtımlarla ilgili, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gözlerin çevrildiği bu sınır bölgesinde bulunmak ve buradaki öğrencilerimize destek vermek için burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz desteklemek adına böyle bir karar aldık. 200 ilkokul, 200 orta okul olmak üzere toplam 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtiyoruz" diye konuştu.

ŞANLIURFA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:37

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.