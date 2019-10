Karaköprü'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Karaköprü Belediyesi tarafından sosyal yardımlaşma projesi olan 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar mağazada ihtiyacı olan kıyafetleri ve giyim malzemelerini ücretsiz alabiliyor.

Karaköprü Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 3 yıl önce hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma projesi 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyada temiz, kullanılabilir kıyafetleri olan hayırsever vatandaşlar kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için açılan yardım mağazasına bırakırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu mağazayı ziyaret edip kendilerine uygun kıyafetlere ücretsiz olarak sahip olabiliyor.

Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Teyyar Yıldırım bu kampanya sayesinde durumu olmayan yüzlerce vatandaşın kıyafet sahibi olduğunu belirterek, "Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli de bu kampanyaya önem veriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıca da çalışmalarımız sürüyor. Mağazamıza kıyafet bağışlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

