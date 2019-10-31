Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde ilçesinde, Şirinkuyu Mahallesinden geçen ŞanlıurfaDiyarbakır karayolu, Şirinkuyu ışıkları yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Hanım Açık’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, metrelerce yerde sürüklenen kadın ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil ekipleri ile polis çağrıldı. Yaşlı kadın 112 Acil ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza nedeniyle tıkanan trafiği kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

Ağır yaralanan ve Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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