Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

İHA

Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın cenazesi, memleketi Hatay'a uğurlandı.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın cenazesi, memleketi Hatay’a uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıkaya için askeri tören düzenlendi. Şehit Sarıkaya’nın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Hatay’a gönderildi.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

ŞANLIURFA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan ...
Şehit Uzman Çavuş Sarıcan memleketine uğurlanıyor
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Sarıcan memleketine uğurlanıyor
Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması Ay ve yıldızın nostaljik buluşması gerçekleşti
YEREL HABERLER Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem ...
Otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın öldü
Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor
YEREL HABERLER Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Karaköprü'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Karaköprü'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı
Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği
Şanlıurfa’da trafiği rahatlatan kavşak düzenlemeleri
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafiği rahatlatan kavşak düzenlemeleri
Kale Eteği’nde yıkım çalışmaları sona gelindi
YEREL HABERLER Kale Eteği’nde yıkım çalışmaları sona gelindi
Haliliye’de fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Haliliye’de fırınlar denetlendi
Şanlıurfa’da kaçağı önleyen panolara saldırı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaçağı önleyen panolara saldırı
Otomobilde sıkışan köpek kurtarıldı Şanlıurfa'da köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Otomobilde sıkışan köpek kurtarıldı Şanlıurfa'da ...
Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale
YEREL HABERLER Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale
Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
YEREL HABERLER Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar ...
Eyyübiyeli gençler kitap otağında ders çalışıyor
YEREL HABERLER Eyyübiyeli gençler kitap otağında ders çalışıyor
Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha ...
Bakan Akar’dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Akar’dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ...
Mandıra filozofu Harran Üniversitesi’nde HRÜ’de telif konulu sergi ve panel gerçekleşti
YEREL HABERLER Mandıra filozofu Harran Üniversitesi’nde HRÜ’de telif ...
Siverek’te pikabın çarptığı simitçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Siverek’te pikabın çarptığı simitçi ağır yaralandı
Vali Erin: Bu milletin sırtı yere gelmez
YEREL HABERLER Vali Erin: Bu milletin sırtı yere gelmez
Şanlıurfa’da standart cadde uygulaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da standart cadde uygulaması
12 yaşındaki Birgül kanseri yenerse polis olacak
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Birgül kanseri yenerse polis olacak
Kanser teşhisi konulan Birgül iyileşip okula gitmek istiyor
YEREL HABERLER Kanser teşhisi konulan Birgül iyileşip okula gitmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X