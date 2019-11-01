Ankara’da Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzetleri Festivali başladı

Tarihi, Kültürel ve kendi has yapısı ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’yı tanıtmak amacıyla büyükşehir belediyesi ve paydaş kurumların iş birliği ile Ankara’da ‘Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet’ festivali düzenlendi.

31 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında Altınpark Anfa ExpoCenter Fuar Merkezi'nde başlayan festival Ankaralıların yoğun ilgisi ile karşılanırken gelen konuklara Şanlıurfa’ya has damak lezzetleri olan ürünler ikram edildi, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından dünyanın birçok kentinden turist akınına uğrayan Şanlıurfa’da yerel turizmin odak merkezi haline gelmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat Araştırma Vakfı, Şanlıurfa Kültür ve Turizmini Destekleme Derneği, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye Belediyelerinin iş birliği ile düzenlendi. Festivale; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Beyazgül “Herkesi Şanlıurfa’ya davet ediyoruz”

Beyazgül, Şanlıurfa tüm değerleri ile dünyanın kadim kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Herkesi Şanlıurfa’yı görmeye davet eden Beyazgül, Şanlıurfa anlatılmaz yaşanır, Şanlıurfa’ya gelen misafirlerimize sorduğumuzda birkaç günlüğüne geldiklerini ama buradan hiç gitmek istemediklerini belirtiyorlar. Birçok tarihi şehrimiz kitaplara konu olmuştur ama Şanlıurfa, tarihi ve gizemini ile keşfedilmeyi bekliyor. Şanlıurfa; Kültür, Peygamberler, sevgi, lezzet ve tarihin sıfır noktası olan bir şehirdir. Herkesi Şanlıurfa’yı görmeye davet ediyorum, Şanlıurfa’da hayran kalacaklarını ümit ediyorum Şanlıurfa bir açık hava müzesidir adeta. Şanlıurfa’yı kazdığımız zaman altından tarih fışkırıyor, dünyanın en önemli mozaikleri de Şanlıurfa’da bulunmakta bu güzel organizasyonda emeği olan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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