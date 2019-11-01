Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda iki farklı adreslere yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslere yapılan operasyonda, 3 AK47 Marka Kaleşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.

Zanlılar, Adli kontrol işlemleri sonrasında tutuklanarak ceza evine götürüldü.

ŞANLIURFA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.