Karaköprü standına Ankara'da yoğun ilgi

Ankara’da düzenlenen Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivalinde Karaköprü Belediyesi standı da yerini alırken, standa vatandaşlar ve davetliler yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı [ŞURKAV] Ankara Şubesi tarafından organize edilen Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivali Ankara'da ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa'nın kültürel değerleri ve yerel lezzetlerinin sergilendiği festivalde Karaköprü Belediyesi de yerini alarak stant açtı. Stantta Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli misafirleri ağırlarken, vatandaşların ve davetlilerin standa ilgisi yuğun oluyor.

Festival ile ilgili bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın tanıtımı için Ankara'da yapılan bu festivalin değerli olduğunu dile getirdi.

Baydilli, "Şanlıurfa'mızın kültürel mirasını, güzelliklerini ve lezzetlerini sergilediğimiz bu festivalde hem Ankara'da yaşayan hemşerilerimiz burayı ziyaret edip memleket hasreti gideriyor hem de Ankara'daki insanlar burada Şanlıurfa'yı bir nebze olsun tanıyor. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak bu festivalde standımızla yer aldık ve ilçemizi merak eden vatandaşlarımıza Karaköprü'yü anlatıyoruz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve Ankara'da bulunan hemşerilerimizi, vatandaşları pazar gününe kadar buraya bekliyorum" diye konuştu.

Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezindeki Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivali 3 Kasım Pazar Günü sona erecek.

ŞANLIURFA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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