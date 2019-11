Eyyübiye'ye yeni yol ve parklar kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Selçuklu Mahallesinde belediye tarafından yapımı tamamlanma aşamasına getirilen park alanını ve kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Selçuklu Mahallesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni park alanı ile fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindekiler mahalleye geçen Kuş, Mahalle Muhtarı Veysi Aydoğdu ve vatandaşlar tarafından karşıladı. İlk olarak daha önce ev yapılmak istenen ama belediye tarafından mahalleye yeşil alan olarak kazandırılan bölgeye geçen Kuş, burada sürdürülen yeni park çalışmalarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Kuş, daha sonra beraberindekilerle birlikte müdürlüğe bağlı ekiplerce sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını takip edip, çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi. Bölge sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Kuş, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalleye yeni park kazandırdıklarını söyleyen Kuş, Eyyübiye'nin her bir köşesini hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Belediyenin dört bir koldan hizmet ürettiğini belirten Kuş, "Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle birlikte mahallelerimizdeki çalışmalarımızı incelemeye devam ediyoruz. Mahallelerimizde yapılan yeni parkları ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledik. An itibariyle gece gündüz demeden Eyyübiye genelinde ekiplerimizin sürdürdüğü hummalı bir çalışma var. Kırsal mahallelerimizde gerek yeni bağlantı yolları gerek yol açma çalışmaları gerekse de stabilize yol yapım çalışmaları hummalı bor şekilde sürüyor. Geride bıraktığımız zaman dilimi içine çok şey sığdırdık. Projelerimiz devam ediyor. İhale aşamasında olan ve yapımına başlayacağımız projelerimiz var. Bu çalışma temposuyla inşallah yıl sonuna kadar sıkıntıların bir kısmını bir nebze de olsa gidermiş olacağız. 2020 yılı itibariyle Eyyübiye'mize yaraşır vizyonel projelerle vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız. Eyyübiye her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun çabası içindeyiz" ifadelerini kulandı.

ŞANLIURFA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.