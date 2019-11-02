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Canpolat’tan tarihin başkentine çağrı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi sahip olduğu değerleri ile Ankara'daki fuarda adeta şov yaptı.

Canpolat’tan tarihin başkentine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi sahip olduğu değerleri ile Ankara’daki fuarda adeta şov yaptı.
Haliliye ilçe sınırlarında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesine giren Göbeklitepe ile adını dünyaya duyuran Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara’da düzenlenen ve adeta “tanıtım şova” dönüşen fuarda, 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti. Canpolat, tüm dünya insanlarını, Göbeklitepe’ye çağırdı. Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Tanıtım Günlerinde Haliliye Belediyesi de gerek sınırları içinde yer alan tarihi değerleri ve gerekse lezzet şöleni ile yerini aldı. Fuarda tüm dikkatleri üzerine çeken Haliliye Belediyesi standı ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın, beraberindeki Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Belediye Meclis üyelerinden Abdulkadir Bağış ve İbrahim Felhan ile katıldığı fuarda, Haliliye Belediyesinin standı; milletvekilleri ve belediye başkanları ile birçok siyasi ve bürokratın yanı sıra binlerce vatandaşı ağırladı.
Fuara damgasını vurdu
Fuara adeta damgasını vuran stantta, konuklara tarihi ve doğal güzellikler tanıtılmakla kalmayıp içli köfte, ağzı açık, külünce, helva ve mırra gibi geleneksel yiyecek ve içecek ikramlarıyla adeta lezzet şöleni de sunuldu. Ziyaretçilere ayrıca ilçeyi tanıtan broşürler ve şapka gibi çeşitli hediyeler de verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Tanıtım çalışmalarıyla kent imajına büyük katkı sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tarihin yeniden yazıldığı yer” olan Göbeklitepe’nin tanıtımı amacıyla 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimizi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu karar; Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’mıza hediyesidir. Bunun için ne kadar gurur duysak azdır” dedi.
İnsanlığın sıfır noktası
Canpolat, “Dünya'da bilinen en eski kalıntıdan bile yaşlı konumda olan Göbeklitepe, insanlığın sıfır noktasıdır. İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin ile 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, aslında tüm dünyanın Şanlıurfa kökenli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle tüm dünya insanlarını asıl kökenleri olan Haliliye sınırlarımızdaki Göbeklitepe’yi görmeye davet ediyorum” çağrısı yaptı.
Göbeklitepe hakkında
Hem inanç hem de yaşam kalıntıları açısından dünyanın en yaşlı yerleşim yeri Göbeklitepe; Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunuyor. Kazıların 50 yılı aşkın süredir devam ettiği Göbeklitepe yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, Temmuz 2018’de Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

ŞANLIURFA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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