Derbide kazanan Haliliye Belediyespor

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Şanlıurfa derbisinde, Haliliye Belediyespor 31'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu mağlup etti.

11 Nisan Spor Salonunda oynanan derbi mücadelesinde, Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, mücadeleye üstünlük kurarak başlayan taraf oldu. 25 16'lık setle 1 0 geriye düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 25 23'lük skorla durumu 1 1'e getiren taraf oldu. Galibiyet hedefiyle başladığı mücadelede, 25 23 ve 25 20'lik setlerle Haliliye Belediyespor, 3 1'lik galibiyetle parkede 3 puanı alan taraf oldu.

Aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 5'inci sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'de Tokat ekibi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak.

ŞANLIURFA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

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