Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da coşku seli

Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Valiliğin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediyede terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebeğin ailesi ile görüşen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.

ŞANLIURFA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:22

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