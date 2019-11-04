Şanlıurfa kırsalında içme su sorunu çözülüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde içme suyu hat döşeme çalışmalarına devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu problemini içme suyu hattı döşeme çalışmaları ile ortadan kaldırarak, kent merkezindeki mahallelerde ve tüm ilçeleri kapsayan kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin su ihtiyacının da giderilmesini hedeflemek için yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde Şanlıurfa’nın kırsal mahalleleri suya kavuşuyor. Kent genelinde toplamda 2019 yılı nisan ayı itibari ile 187 bin 327 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirdi.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ekipleri kırsal mahallelerin içme suyu temini için yıllardır taşıma suyu ve kendi imkanları ile yüzeysel kuyularla su ihtiyaçlarını gideren vatandaşlara, içme suyu problemini çözmek için projeler üreterek çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Olgunlar kırsal mahallesinde içme suyu hat bağlantı çalışması yürüten ekipler bin 100 nüfusa sahip mahallenin içme suyunu karşılamak için çalışıyorlar.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, içme suyu sorununu çözen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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