Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin kara yolu Üçkonak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yusuf Aktan idaresindeki 33 NSD 86 plakalı otomobil, Halil Yılmaz yönetimindeki 32 SE 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muzaffer Cengizhan, Ebubekir Aktan, Hamit Ece ve Mehmet Hanek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

ŞANLIURFA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

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