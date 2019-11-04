Yol kenarındaki pamuklar geçim kaynağı oldu Yola saçılan pamuklar yoksulların yüzünü güldürüyor

Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da satılmak üzere balya yapılarak kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların yola saçılmış birikintileri, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.

Kentte hasat edilen pamuklar balya şeklinde kamyonlara yüklenerek satılmak üzere fabrikalara taşınıyor. Taşınma sırasında rüzgarın da etkisiyle kilolarca pamuk yollara saçılıyor. Çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli aileler, yılın en az 3 ayı yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası'nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede 'Beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk tarlaları sabahın ilk ışıklarından akşama kadar pamuk toplayan işçilerle dolup taşıyor. Satılmak için özel kasa yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamuklardan geri kalan kirli veya yola saçılmış pamuklar ise çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Kamyonlardan yola savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli aileler, bunları kilosunu 1 ile 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla yol kenarına kurulan seyyar komisyonculara satıyor. ŞanlıurfaAkçakale kara yolu üzerinde aileler, gün boyunca torbalarına istifledikleri kirli pamukları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yolda pamuk toplayan dar gelirli bir vatandaş, günlük 25 ile 30 liralık pamuk sattığını ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Yol kenarındaki seyyar komisyoncular ise yol kenarında ve tarlalarda kalan pamuk artıklarının dar gelirli aileler ve öğrenciler tarafından kendilerine getirildiğini, belli bir ücret karşılığında aldıklarını ifade etti. Komisyoncular, ayrıca tonlarca pamuğun heba olmadan ekonomiye kazandırıldığını da aktardı.

ŞANLIURFA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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