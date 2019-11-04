Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da evin damından beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde yaşandı. 4 yaşındaki Hiranur Karataş, 4 katlı evin damında oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

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