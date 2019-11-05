Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

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Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG’li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye’nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.

ŞANLIURFA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:31

YATSI 18:48

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