Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi başlıyor

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Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi, Suriye'nin Ayn elArap bölgesinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri TürkRus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn elArap bölgesinde yapılacak. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan, Ayn elArap'a bağlı Mert Ismail köyüne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak. Devriye için Rus askeri polisleri sınırın Suriye tarafında, Türk birlikleri ise Türkiye tarafında bekliyor

ŞANLIURFA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:24

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