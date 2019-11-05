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Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

DHA

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat´ın doğusundaki Suriye topraklarında Türkiye ile Rusya arasında ikinci ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriye, Suriye´nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin doğusunda 72 kilometrelik hatta gerçekleştirilecek.

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat´ın doğusundaki Suriye topraklarında Türkiye ile Rusya arasında ikinci ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriye, Suriye´nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin doğusunda 72 kilometrelik hatta gerçekleştirilecek.
Türkiye´nin güneyindeki Suriye´nin sınır hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenerek, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünün desteklenmesi amacıyla 9 Ekim tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekat kapsamında ilerleyen TSK ve SMO askerleri, kısa sürede Tel Abyad ve Rasulayn kentleri ile kırsalındaki yerleşim alanlarını teröristlerden temizledi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında teröristlerin çıkması için 120 saatlik süre tanındı. Bu süre sonunda teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere yönelik saldırıların devam etmesi üzerine 22 Ekim tarihinde Rusya´nın Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi. Yapılan toplantı sonunda varılan 13 maddelik mutabakat sonrasında teröristlerin çekilmesi için bu kez 150 saatlik süre tanındı. Bu sürenin sona ermesinin ardından geçen 1 Kasım günü Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, Soçi mutabakatı kapsamında Suriye´nin Derbesiye bölgesinde ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. 70 kilometrelik hatta yapılan ve Türkiye´nin 4, Rusya´nın ise 5 zırhlı araçla gerçekleştirdiği kara devriyesi başarıyla tamamlandı.
İKİNCİ KARA DEVRİYESİ BAŞLADI
Soçi mutabakatı kapsamında teröristlerin çekilmesinin tamamlandığı belirtilen Fırat´ın doğusundaki Ayn El Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesi bugün gerçekleştirildi. Suruç´un Mert İsmail Köyü karşısında bulunan Suriye´nin Ayn El Arap kırsalındaki sınır hattında TSK ile Rusya askeri polisinin zırhlı araçları bir araya geldi. Sınır hattında iki ülke askeri yetkililerin koordinasyon görüşmelerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait 4 zırhlı araç saat 12.20 sıralarında sınırı geçti. Suriye tarafında bir araya gelen Türk ve Rusya´ya ait zırhlı araçlar Ayn El Arap bölgesinin doğusuna doğru ilerleyerek ikinci ortak kara devriyesini başlattı. Ayn El Arap´ın doğusunda Tel Abyad´a doğru başlatılan ortak kara devriyesinin 36 kilometrelik hatta yapılacağı belirtildi. Gidiş ve dönüş olarak 72 kilometrelik hatta gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen devriye faaliyetine İnsansız Hava Araçları (İHA) da iştirak ediyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesine başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap  bölgesinde başladı."

ŞANLIURFA

05 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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