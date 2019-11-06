Haliliye’de Türk Halk Müziği korosu kuruluyor

Kültür, sanat, eğitim gibi birçok alanda öncü olmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, Türk Halk Müziği (THM) korosu kuruyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Zeki Mehmet Halhalı şefliğinde Türk Halk Müziğine gönül vermiş gençlerden oluşan müzik korosu kuruluyor. Müzik şehri olarak ta adlandırılan kentte önemli çalışmalara imza atma hedefinde olan koro, 40 kişilik gruptan oluşuyor. Oluşturulan grup, Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde çalışmalarına başladı. Türk Halk Müziği’nin bir birinden değerli eserlerinin seslendirildiği grup, haftanın 2 günü toplanarak eğitimine devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şef Zeki Mehmet Halhalı, “Haliliye Belediyesinin böylesi değerli bir çalışmaya öncülük etmesi takdire şayan bir durumdur. Türk Halk Müziği (THM) korosunun oluşturulması için çalışmalarımıza başladık 40 kişilik bir ekip kuruyoruz. Formatımız ‘türkü türkü memleketim’ Türkiye’nin her bölgesinden türküler okuyacağız. Hem Haliliye ilçemiz hem de Şanlıurfa’mız için önemli bir gelişme ben bu öncülükten dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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