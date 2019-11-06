Suruç’ta kanalizasyon projesine başlandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 7 kilometrelik kanalizasyon hat döşeme projesine başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında Suruç ilçesinde kanalizasyon hat döşemesine başlandı. Çalışmalarını sürdürerek altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak ve geleceği esas alan hizmetleri hayata geçirmek için tüm araç ve personelle çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarında devam etmektedir.

İlçede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler planlanan çalışmalarla Suruç ilçesini kapsayan 7 bin metrelik kanalizasyon hat döşeme projesinin startı verildi. Suruç ilçesindeki çalışmaları teknik ekiple birlikte yerinde inceleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uslu, “Vatandaşların talebi, teknik ekiplerimizin tespiti sonucu 7 kilometrelik kanalizasyon hattı ihtiyacı görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ihalesi gerçekleşti ve Suruç İlçemiz için önem arz eden toplamda 7 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme projemizi 11 Nisan Mahallemizde (Aligör mahallesi) başlatarak hizmete sunuyoruz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Suruç ilçesinde başlatılan alt yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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