Pamuk tarlasından okul sıralarına Eğitimine devam edemeyen kız öğrencinin okul sevinci Tarlada çalıştığı için okula gidemeyen kız öğrenci öğretmenleri sayesinde yeniden okuluna kavuştu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tarlaya götürülerek pamuk toplatılan lise öğrencisi, öğretmenlerinin aileyi ikna etmesinin ardından yeniden okuluna ve arkadaşlarına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Fatma Serene, okul yerine tarlaya gidip maddi durumu iyi olmayan ailesiyle birlikte pamuk toplamaya başladı. Kız öğrencinin dönem başından itibaren pamuk tarlasında çalıştığı için okula gelemediğini öğrenen öğretmenlerinden Abit Koyuncu, durumu okul yönetimine iletti. Okul yönetimi de genç kızı okuluna ve arkadaşlarına kavuşturmak için kolları sıvadı. Okul Müdürü Abdülhamit Sayım ve Edebiyat Öğretmeni Mehmet Barış, öğrencinin ailesiyle irtibata geçti. Aile ise maddi durumlarının yetersiz olmasından dolayı Fatma'yı pamuk toplaması için tarlaya götürmek zorunda kaldıklarını belirtti. Daha sonra Fatma Serene ile görüşen okul yönetimi, öğrencinin de okuluna dönmek istediğini öğrendi. Ailenin de ikna edilmesinin ardından Fatma Serene'ye ihtiyaç duyduğu okul malzemeleri alındı. Tekrar okuluna kavuşan Fatma Serene, mutluluğunu arkadaşlarına sarılarak gösterdi.

Öğrencinin yeniden okuluna kavuşturulmasıyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Abdülhamit Sayım, "12'nci sınıfta okuyan Fatma Serene adlı öğrencimiz 20192020 eğitim ve öğretim yılının başladığı dönemden itibaren devamsızlık yapmaktaydı. Nitelikli bir kadroya sahip olan bu okulumuzun duyarlı öğretmenlerden Abit Koyuncu, öğrencinin devamsızlığına duyarsız kalmadı. Öğrencinin tarlada çalıştığı için okula gelmediğini öğrenince aile ile irtibata geçtik. Aile, öğretmenimize sosyal ekonomik durumlarının iyi olmadığını, geçimlerini pamuk toplayarak sağladıklarını ve öğrencinin de işçi olarak tarlada çalıştığını söyledi. Akademik başarısı iyi olan öğrencimiz Fatma Serene ile görüştüğümüzde ise öğrencimiz okula devam etmek istediğini söyledi ancak maddi durum iyi olmadığından ailesi tarafından gönderilmediği söyledi. Kız öğrencimizin durumu beni ve öğretmenlerimizi huzursuz etti. Eğitim de feda edilecek hiç bir fert yoktur ilkesiyle hareket ederek öğrencimizden sorumlu sınıf öğretmenimiz ve Edebiyat Öğretmenimiz Mehmet Barış ile birlikte öğrencimizin çalıştığı tarlaya giderek ailesiyle görüştük ve ailesini ikna ettik. Daha sonra okul eşyalarını temin ederek öğrencimizi okuluna, yani ait olduğu yere getirdik. Böylece çalışma azmi olan kızımızın ilerde hayal ettiği doktorluk mesleğine bir adım daha yaklaşmasını sağladık. Bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatında her zaman yanında olacağımızın güvencesini verdik" diye konuştu.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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