Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.

Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.