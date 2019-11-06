Baydilli yol yapım çalışmalarını denetledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede gerçekleştirilen kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışmalarını inceledi.

Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken, açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Narlıkuyu ve Alibaba mahallelerinde yapılan kilitli parke döşeme, kaldırım yapımı çalışmalarını yerinde incelerken çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaköprü'nün gözde bir ilçe olduğunu ve hızla büyüdüğünü belirten Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz tüm hızıyla ilçemizin yol sıkıntısı kalmasın diye çalışmaya devam ediyorlar. Hem yeni yollar açıyoruz hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşeyip kış öncesi yolları tozdan çamurdan kurtarıyoruz. Bugün de Narlıkuyu ve Alibaba mahallelerimizde alt yapı çalışmaları tamamlanmış yolda gerçekleştirilen kilitli parke döşeme, kaldırım yapımı çalışmalarını inceledik. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, çalışmalarımız kış aylarında da devam edecek" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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