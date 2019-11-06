Pamuk üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Şanlıurfalı çiftçiye önemli uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, yasal engele rağmen ekim nöbetine uymayarak üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı.

Şanlıurfa'da “Bitkisel üretim desteklemelerinde münavebe uygulamaları” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, tarımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakmaklı, “2018, 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş olan ve 2020’de de üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazotgübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır. Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil, baklagil, yem bitkileri veya bunların karışımlarının ekilmesi ve çiftçilerimizin bu ekimlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Böylelikle desteklemelerden faydalanılacaktır” ifadelerini kulandı.

Öte yandan, 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik yapıldı. Tebliğde, “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” şartı getirildi.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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