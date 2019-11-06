Şanlıurfa’da kumar operasyonu

Şanlıurfa’da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatılan 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet kamera cihazı, 8 adet televizyon, 5 adet tombala makinesi, bin 150 adet pul, 190 adet tombala kartı ve bin 220 Türk Lirası yakalandı. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 104 şahsa “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplamda 33 bin 280 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.