Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 12’nci kilometresinde yaşandı. Efkan G.’nin kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Sonay Y.’nin kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:47

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