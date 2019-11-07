Kayıp üniversite öğrencisinin cesedini turistler buldu

-ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde, 10 gündür kayıp olan Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Akgöz'ün (23) cansız bedeni, Fırat Nehri'nde tekne turu yapan turistler tarafından bulundu.

İddiaya göre Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Akgöz, 28 Ekim´de kaldığı yurttan ayrıldı, bir daha da dönmedi. Ailesi tüm çabalarına rağmen çocuklarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Akgöz bulunamadı. Bu sabah ise Fırat Nehri'nde tekne turuna çıkan turistler, nehir kıyısında bir erkek cesedi olduğunu görüp, yetkilileri aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Ramazan Akgöz'e ait olduğu belirledi.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Gaziantep'te toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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