Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale kara yolunda Eyyübiye Kampüsü civarında meydana geldi. 34 NL 0349 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:46

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