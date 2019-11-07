Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı’ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede özellikle büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun daha da güçlü bir şekilde devam etmesi hususu ele alındı. Önceki süreçlerde de gerek sahada gerek ise uygulama alanlarında birçok konuda ortak hareket ederek Şanlıurfa'ya hizmetler kazandıran büyükşehir belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin bundan sonraki dönemlerde de yine aynı çalışma doğrultusunda hareket etmesinin önemine değinildi.

Ziyaretin sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Kırıkçı, ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.