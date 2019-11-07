Eyyübiye’de yol yapım çalışması sürüyor

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için kolları sıvayan İlçe Belediye Başkanı Kuş’un talimatlarıyla ekipler ilçe genelinde hummalı bir şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde çalışma yürüten ekipler, Eyüpkent Mahallesinde alt yapısı tamamlanmış alanlarda kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Fuat Balcı, hem yol yapımı hem de kısa süre içinde mahalleye kazandırılan park için Belediye Başkanı Kuş ve ekibine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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