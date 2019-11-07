Canpolat vatandaşın taleplerini yerinde dinliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Belediye Başkanı Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine, Ahmet Yesevi Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleri ile görüşerek, sohbet eden Canpolat, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Canpolat, çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler aldı.

“Hedefimiz vatandaşlarımızla iç içe olmak”

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini, kapılarını çalmaya devam edeceklerini belirterek, “Ahmet Yesevi Mahallemizin sokaklarını geziyoruz. Burada Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimizle birlikte mahallemizdeki, sokaklarımızdaki, caddelerimizdeki eksikleri gidermek adına arkadaşlarımızla burada çalışma içerisindeyiz. Gerekli talimatları verdik. Amacımız, hedefimiz vatandaşlarımızla iç içe olmak, halkla iç içe olmak ve aynı zamanda da iş ve işlemler açısından yapılan çalışmaları mahallinde görmek ve anında talimat verip gerekeni yapmaktır. Bu manada halkımız ilgisi, alakası ve en önemlisi bize olan güveni ve desteği çok büyük. Bizde inşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Haliliye Belediyemizin tüm ekipleri, personelleri A’dan Z’ye vatandaşlarımızın emrindedir. Var gücümüzle canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Öte yandan Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte de, Açıksu Caddesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı.

ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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