Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Kasım1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' için hazırlıklar sürüyor.

Büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' bu yıl daha da coşkulu geçecek. 50'si yerel olmak üzere 200'ye yakın şairyazarın katılım göstereceği fuar için geri sayım başladı. Stant alanlarının belirlenmesi, yayınevlerinin talebi ve program akışının oluşturulması çalışmalarının devam ettiği fuarın çevre iller ile birlikte çok sayıda ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

11 Nisan Fuar Merkezinde 22 Kasım saat 10.00’da açılışı yapılacak olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olacak.

Farklı günlerde gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlilere; Abdurrahman Dilipak, Banu Avar, Kahraman Tazeoğlu, Emine Şenlikoğlu, Bekir Develi, Ahmet Ümit, Mehmet Ali Bulut, Hikmet Anıl Öztekin, Varol Yaşaroğlu, Salih Suruç, Ahmet Şimşirgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Ali Toptaş, Vehbi Vakkasoglu, Fatih Duman, Halit Ertuğrul, Yavuz Bahadıroğlu, Senai Demirci, Sinan Yağmur, İhsan Süreyya Sırma, Faruk Dilaver ve Serdar Tuncer gibi isimler katılacak.

Beyazgülden kitap fuarına davet

Bu yıl ki fuara katılımın yoğun olması için her türlü detayın gözden geçirildiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm Şanlıurfalıları '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na davet etti. Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da kitap okuma alışkanlığını gençlere aşılamanın önemine değinen Beyazgül, "Bizler gençliğimizi eğitime ve spora yönlendirerek iyi bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de bu tür fuarların büyük önemi var. Özellikle gençlerimiz için davetimizi yinelerken, böylesine güzel bir buluşma için herkesi 22 Kasım'da 11 Nisan Fuar Merkezine bekliyoruz" dedi.

ŞANLIURFA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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