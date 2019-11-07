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Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde onarılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.
PKK/YPG terör örgütünün birçok yerine bomba tuzakladığı Resulayn Devlet Hastanesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli hale getirildikten sonra hasta kabulüne başlandı. Daha önce mobil sağlık tırlarında verilen hizmet hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından onarılmasıyla içeride verilmeye başlandı. Hastanede acil, çocuk, kadın doğum, dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hizmet veriliyor. Hastanede incelemelerde buluna Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terörden arındırılan Resulayn’ın güvenli hale geldiğini onarımı yapılan hastanede hastaların tedavi edilmeye başlandığını söyledi.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ise terör örgütünün hastaneye çok zarar verdiğini, başta hasta yatakları olmak üzere birçok yere bomba tuzakladığını aktardı. Erkuş, dün hastanenin bodrum katındaki bir masanın altına tuzaklanmış el bombası düzeneğinin bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. Şu anda hastanede birçok hastalığın tedavi edildiğini ifade eden Erkuş, tedavisi burada mümkün olmayanların ise Ceylanpınar ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

ŞANLIURFA

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:26
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  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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