Kuş’tan Mevlid Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuş’tan Mevlid Kandili mesajı

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Kuş’tan Mevlid Kandili mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Kuş mesajında, “Efendimiz (SAV)'in dünyayı aydınlattığı günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı göstermiştir. Sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu gecede yapacağımız dualarla İslam coğrafyasına barış ve huzur gelmesini de istemiş olacağız. Peygamber Efendimizin bizlere gösterdiği bu yolda yürümek adına bu gece de bol bol dua etmeliyiz. Bu mübarek gün ve gecenin tüm İslam coğrafyasına birlik, beraberlik, huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canpolat’tan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Canpolat’tan Mevlid Kandili mesajı
Baydilli’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Baydilli’den Mevlid Kandili mesajı
Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Baydilli Göbeklitepe Fuarı’nı gezdi
YEREL HABERLER Baydilli Göbeklitepe Fuarı’nı gezdi
"Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" start aldı "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı"na vatandaşlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" start ...
Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı için geri sayım ...
Haliliye Belediyespor Niksar’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyespor Niksar’a hazırlanıyor
Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağına bir milyon liralık aydınlatma yatırımı
YEREL HABERLER Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağına bir milyon liralık ...
Canpolat vatandaşın taleplerini yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşın taleplerini yerinde dinliyor
Eyyübiye’de yol yapım çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım çalışması sürüyor
Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ...
Şanlıurfa’da temeli atılan caminin inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da temeli atılan caminin inşaatı devam ...
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Harran Üniversitesi'nde toplu istifa
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi'nde toplu istifa
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedini turistler buldu
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisinin cesedini turistler ...
(Özel) Tekne turu yapan turistler korkunç bir manzara ile karşılaştı Manzarayı çekerken su üstündeki cesedi fark ettiler Tekne turu yapan turistler sudaki cesedi manken sandı Üniversite öğrencisinin cesedi suda bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Tekne turu yapan turistler korkunç bir manzara ...
Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
YEREL HABERLER Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa’da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kumar operasyonu
Beyaz altın üreticisine şok uyarı Uyarıyı dikkate almayan çiftçi destekleme alamayacak Üç yıl üst üste pamuk eken çiftçiye destekleme yok
YEREL HABERLER Beyaz altın üreticisine şok uyarı Uyarıyı dikkate ...
Baydilli yol yapım çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Baydilli yol yapım çalışmalarını denetledi
Evlerinin terasından atlayan genç öldü
YEREL HABERLER Evlerinin terasından atlayan genç öldü
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama
Pamuk tarlasından okul sıralarına Eğitimine devam edemeyen kız öğrencinin okul sevinci Tarlada çalıştığı için okula gidemeyen kız öğrenci öğretmenleri sayesinde yeniden okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Pamuk tarlasından okul sıralarına Eğitimine devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X