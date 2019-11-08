Kuş’tan Mevlid Kandili mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Kuş mesajında, “Efendimiz (SAV)'in dünyayı aydınlattığı günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı göstermiştir. Sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu gecede yapacağımız dualarla İslam coğrafyasına barış ve huzur gelmesini de istemiş olacağız. Peygamber Efendimizin bizlere gösterdiği bu yolda yürümek adına bu gece de bol bol dua etmeliyiz. Bu mübarek gün ve gecenin tüm İslam coğrafyasına birlik, beraberlik, huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

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