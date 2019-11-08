Beyazgül’den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Beyazgül mesajında,"Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın dünyayı şereflendirdiği Mevlidi Nebi’nin yıl dönümü vesilesiyle, ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim” ifadelerini kulandı.

ŞANLIURFA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:28

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.