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Haliliye Belediyesi turizm fuarında yerini aldı

İHA

Haliliye Belediyesi, 710 Kasım 2019 tarihleri arasında kapılarını açan Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarında stant açarak, Haliliye İlçesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına katkı sağladı.

Haliliye Belediyesi turizm fuarında yerini aldı

Haliliye Belediyesi, 710 Kasım 2019 tarihleri arasında kapılarını açan Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarında stant açarak, Haliliye İlçesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına katkı sağladı.
2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı, resmi açılışının ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Şanlıurfa Kongre ve Fuar Merkezinde başlayan fuarda, Haliliye Belediyesi de yerini aldı. 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe’nin bulunduğu Haliliye İlçesindeki tarihi ve turistik bölgeleri, fuarı gezen vatandaşlara tanıtmayı amaçlayan Haliliye Belediyesinin standını ziyaret eden vatandaşlara da çeşitli hediyeler verildi.
Eşi Fethiye Canpolat ile birlikte fuarın açılışına katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, fuarda yer alan stantları ziyaret etti. Stant görevlileri ve fuarı ziyaret eden vatandaşlar ile sohbet eden Canpolat, Dünyanın İlk Sofrası Göbeklitepe konulu panelde de konuşmacı oldu.
Panele katılanlara turizm ve gastronomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, konuşmasında, “Biz Mezopotamya diye ifade ettiğimiz şuanda en bereketli, en verimli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Hele ki Fırat’ın bereketli topraklarla buluşması sonrası inşallah gelecekte ilimiz için bölgemiz için önemli katkılar sunacağı şimdiden zaten başladı. Daha daha geliştirerek devam edeceğiz, bizlerin de bu hususta üzerimize vazife düştüğünü belirtmek isterim. Gastronomi olarak seçim öncesinde de ifade etmiştim. Biz bu 27 tane tescilli ürünü nasıl ekonomiye kazandırırız. Bununla ilgili Haliliye Belediyesi Gastronomi Merkezinin çizimleri bitti. İnşallah en kısa sürede diğer işlemleri tamamlanınca ihaleye çıkıp ilçemize bir gastronomi merkezi kazandırmış olacağız" diye konuştu.
Başkan Mehmet Canpolat, konuşması ve panelin sona ermesinin ardından fuar merkezinden ayrıldı. Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı, 7 10 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

ŞANLIURFA

08 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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