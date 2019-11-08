Eyyübiye Belediyesi turizm fuarındaki yerini aldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nın açılışına katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindekiler Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı, Şanlıurfa Fuar Merkezinde başladı. Fuarın açılışını gerçekleştiren Kuş, fuardaki stantları ziyaret ederken, fuara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Eyyübiye Belediyesinin standına yoğun ilgi gösteren ve standı ziyaret eden misafirlerle tek tek ilgilenen Kuş, Eyyübiye’nin tanıtımı noktasında ve turizmin geliştirilmesi noktasında çok büyük projelerinin olduğunu belirtti.

Eyyübiye’yi her platformda tanıtmaya ve vatandaşları Eyyübiye’ye davet etmeye devam edeceklerini belirten Kuş, halk dilinde Nemrud’un Tahtı olarak bilinen Deyr Yakup Manastırının turizm destinasyon alanına dönüştürülmesi ve bölgenin turizme kazandırılması için çok büyük projelerinin olduğunu söyledi. Kuş açıklamasında, “Bugün kültür, tarih ve lezzet fuarının açılışını gerçekleştirdik. Öncelikle valimize vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı iletiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün de emekleri inkar edilemez. Zeynel Abidin beyin Başkanlığında 3 merkez ilçe ile birlikte tek vücut şeklinde hareket ediyoruz. Şanlıurfa’da kültür, tarih ve lezzet fuarının açılışını yaptık. Bizler Şanlıurfa’yı ve Eyyübiye’yi Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kulandı.

ŞANLIURFA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

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