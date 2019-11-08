Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

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Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'anı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ŞANLIURFA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:28

YATSI 18:45

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