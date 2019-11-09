Şanlıurfa’da bir okul daha hizmete girdi

Şanlıurfa’da Kuveyt ve Katarlı hayır kuruluşlarının inşa ettiği bir okul daha eğitim öğretim hizmetine girdi.

Said Yardım Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde inşaatına başlanan, Kuveyt İnsani Yardım Derneği ve Katar İnsani Yardım Derneği tarafından finanse edilen Nibrasul İlim Ortaokulu’nda düzenlenen tören sonrası ilk dersler yapıldı. Eyyübiye ilçesi Akçamescit Mahallesi’ndeki Zeliha Ramazan Alpan Ortaokulu yanına yapılan okulun açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, okul öğrencilerinin Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan konuşmalar ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki yıla yakın süredir Kuveyt ve Katar’dan hayır derneklerinin, hayır sahibi insanların Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocuklar başta olmak üzere eğitime katkı sunmak istediklerini, bu hayır hizmetlerinin gerçekleşmesinde destek veren Kuveyt ve Katar Emirlerine teşekkür etti.

Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken ve bu durumda İslam aleminin en büyük sınavı verdiğini kaydeden Vali Erin, “Bu zaman zarfında insanlara yardım elini uzatanlarla görmezlikten gelenleri gördük. Kuveyt ve Katarlı kardeşlerimizin, Suriyeli kardeşlerimizin imdadına koştuğuna şahit olduk. Hem Türkiye’de hem de Suriye’de yaşayan bu kardeşlerimize yardım elini uzatan kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Okulun yapımında katkı sunan hayır sahipleri adına konuşan Kuveyt ve Katar İnsani Yardım Dernekleri temsilcileri de, Müslüman kardeşlerine yardım ellerini uzatmalarına imkan ve kolaylık sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve okulun yapılması için katkı sunan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Vali Erin, okulun sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Kuveyt ve Katar’dan gelen hayırseverlerin desteğiyle bu okulun yapıldığını öğrencilere anlatan Vali Erin, tek amaçlarının çocukların iyi eğitim alması olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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