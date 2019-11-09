HRÜ’de tefsir akademisyenleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Her yıl farklı bir ilde düzenlenmekte olan tefsir akademisyenleri koordinasyon toplantısının 16.ncısı bu yıl Harran Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerden yaklaşık 200 akademisyenin katıldığı 60 tebliğin sunulacağı sempozyum 16 ayrı oturum şeklinde yapıldı. Tefsir akademisyenlerin katıldığı toplantıda ayrıca Uluslararası Hz. İbrahim ve Nübüvvet Sempozyumu da gerçekleştiriliyor.

Osmanbey Yerleşkesi FenEdebiyat Fakültesi salonunda gerçekleşen etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, Şanlıurfa İl Müftülüğü yetkilileri, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Programın açılışında Harran Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Atilla Yargıcı iki gün boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili gelen misafirlere bilgiler sundu.

Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Huzur şehrinde bereket şehrinde ayrıca Hazreti Eyüp’ün sabır şehrindeyiz. Bir o kadar da barışa huzura birlik beraberliğe ihtiyaç duyulan bir coğrafyadayız. Bundan dolayı bu programın şehrimizde yapılmasından dolayı çok memnun olduk, gurur duyduk. Programda emeği geçen çok kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının Şanlıurfa’da yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, “Şanlıurfa Hazreti İbrahim’den kendisine miras kalan misafirperverlikle, geçmişi ve bünyesinde barındırdığı İbrahimvari kültürü ile dostluk ortamının temsilcisi bir merkez konumundadır. Bizim asırlar öncesine uzanan tarihimizden bugünlere kadar taşıdığımız bir medeniyet mirasımız var. O mirasın bize yaşattığı dostluklar kardeşlikler var. O mirasın bize öğrettiği bir insanlık şuuru var. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyumun insanların geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada konuşulacak olan konular hepimizin için yol gösterici meşaleler olacaktır” şeklinde konuştu.

Günümüzde çağımızın toplumsal sorunlarının çözümünün İslam’da, Kur’an’da, Hazreti Peygamber’in rol modelliğinde olduğunu belirten Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, “Bunları ortaya koyacak tezlere çözüm önerilerine ihtiyaç var. Biz bunu başarabilirsek, insanlık İslam’a koşacaktır. Bu görevin öncelikle bugün ülkemizde sayıları yüzü aşan İlahiyat Fakülteleri’nin görevi olduğunu düşünüyorum. Doğru İslam’ı doğru yöntemlerle doğru bir şekilde kendi toplumumuza taşımak, aktarmak, yaşantılarımızla rol model olmak bizim öncelikli görevimizdir” diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından program, oturumlarla devam etti.



ŞANLIURFA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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