Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haliliye ilçe kırsalında bir vatandaşa ait inek çamur bataklığına saplandı. Sahibinin ve çevredekilerin kurtarma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, halat ve vatandaşların yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. Kurtarılan inek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.