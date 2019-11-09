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Tarım işçisi kadınlar kooperatif kurdu, kendi ürünlerini satıyorlar

DHA

ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde mevsimsel tarım işçisi kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bölgeye has yöresel lezzetlerin satışını yapıyor. "Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyor" sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor.

ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde mevsimsel tarım işçisi kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bölgeye has yöresel lezzetlerin satışını yapıyor. "Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyor" sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor.
Farklı kentlerde mevsimsel tarım işçisi olarak çalışan 7 kadın, Suruç'ta bir araya gelip Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni kurdu. Derme çatma bir binada faaliyet gösteren kadınlar, kendi elleriyle hazırladıkları kurutmalık, pul biber (isot), biber salçası ve nar ekşisi üretip satışını yapıyor. "Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyor" sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor. 7 kadınla başlattıkları hikayeye önümüzdeki yıllarda 70, sonrasında 170 kadınla devam etmek istediklerini dile getiren Kooperatif Başkanı Necla Kaplan (30), "Kadın kendini kurtarırsa aile de kurtulur. Aile kurtulursa da toplum kurtulur. Bu düşünceyle yola çıktık" dedi.
'7 KADINLA SINIRLI KALMAYACAK'
Suruç´ta toplumun kadınların çalışmasına karşı çıktığını belirten Kaplan, kadınların Suruç´ta ekonomik hayata dahil olmasında büyük sorunlar yaşandığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte bir akşam sohbet ettikleri esnada kooperatifi kurma kararı aldıklarını aktaran Kaplan, şöyle devam etti: "Bölgemize ait yöresel ürünleri üretiyoruz. Tabi tamamını doğal yöntemlerle üretiyoruz. İlk olarak kurutmalık acurla başladık. Sonrasında kabak, patlıcan ve bamya ile devam ettik. Şu anda Urfa´da isot dönemi olmasından dolayı biber reçeli ve kuru isot yapıyoruz. Amacımız sadece 7 kadınla sınırlı kalmak değil. Suruçlu kadınları ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Herkes bulunduğu yerden bir şey üretebilirse toplum daha iyi bir hal alabilir. İlk başladığımızda burası kullanılabilecek bir durumda değildi. Burayı baştan sona kendi ellerimizle yeniledik. İlk başladığımızda maddi anlamda sıkıntı yaşadık, ancak hepimiz güçlerimizi birleştirince bu sorunda aşıldı. Topluma bir şeyler kazandırabilirsek ne mutlu bize."
KENDİ İŞİMİZİN PATRONU OLACAĞIZ
Önümüzdeki yıllarda üretimde kullandıkları sebzeleri de kendilerinin yetiştireceğini belirten Kaplan, kadınları gruplara ayırıp iş bölümü yapacaklarını kaydetti. Suruç´ta ve bölgede erkek egemen zihniyetin yaygın olduğunu vurgulayan Kaplan, "Amacımız bu zihniyeti yıkmak. Kadının ekonomik özgürlüğü olunca, kadın kendisine güveniyor. Bizim amacımız kadınları ekonomiye ve topluma kazandırmaktır. İlk başladığımız zamanlarda biz de zorluk yaşadık. Ancak biz adım atmadığımız da erkek özgürlüğü bizim elimize vermiyor. Kadının adım atması gerekiyor ki özgürlüğünü elde edebilsin. Biz de kooperatifi kurarak adımı attık. İnşallah başarılı olacağız. Başka kadınlara da örnek olmak istiyoruz. Önceden hepimiz ev hanımıydık, şu an ise iş kadınıyız. Bu çok büyük mutluluk veriyor. Biz kooperatifte huzur buluyoruz. Bazen gece geç saatlere kadar çalışıyoruz, ancak hiç yorulmuyoruz. Çünkü biz bu işe sadece emek değil, gönül de verdik. Burası bizim ikinci evimizdir. Şu an 7 kadınız. Temennimiz bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 70´e 170´e çıkarmaktır. Suruçlu erkekler de bu kooperatifte kadının gücünü görecekler" dedi.
ÖNCE KARŞI ÇIKTILAR SONRA ALIŞTILAR
Hem ekonomik özgürlüklerini kazanmak için hem de kadının gücünü göstermek için bu işe giriştiklerini anlatan kooperatif üyesi Emine Yavuzel (41), erkeğin eline muhtaç olan diğer kadınların da ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediğini söyledi. Eşinin kooperatifin kurulmasına başlangıçta karşı çıktığını söyleyen Yavuzel, "Sonrasında yavaş yavaş alıştı. Suruç´ta daha önceden hiç böyle bir şey olmadığı için toplumun farklı tepki göstermesinden dolayı karşı çıkıyordu. Kadın komşularımızdan `Böyle bir şey yapamazsınız´ diyenler de oldu. Ancak biz hiç o sözlere bakmadık, yılmadık. Suruç´ta kadın evinde oturur, çocuklarına bakar, yemek yapar diye bakıyorlar. Daha şimdiden tanıdığımız birçok kadın `Gelip biz de katılalım´ diyorlar. İnşallah onlarla da birlik olup başaracağız. Kibele Kadın Kooperatifi´nin kapısı bütün kadınlara açıktır. İnşallah zamanla bu topraklarda kadın kooperatifleri artar" dedi.
GEÇEN YIL MEVSİMLİK İŞÇİYDİLER
Kooperatifin bir diğer üyesi Aynur Malgaz da (38), normalde her yıl batıdaki şehirlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiklerini ifade ederek, "Okullar kapanmadan çalışmaya giderdik. Okullar açıldıktan sonra gelirdik. Böyle olunca çocuklarımız da eğitimden geri kalırdı. Ama şimdi kendi topraklarımızda çalışıp üretiyoruz. Çocuklarımız da rahat rahat okullarına gidip geliyorlar. Hem başkasının işinde değil de, kendi işimizde çalışıyoruz. Şu an kooperatifi kurmamış olsaydık, hepimiz farklı bir şehirde mevsimlik işte olacaktık. Ancak şimdi kendi memleketimizde kendi işimizin patronuyuz" şeklinde konuştu
 

ŞANLIURFA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:44
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