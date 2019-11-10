Şanlıurfa’da 10 kasım töreni

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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Şanlıurfa’da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa’nın çelenk sunumu ile başladı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda devam etti.

ŞANLIURFA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

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