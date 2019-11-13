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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser hastası Birgül’e umut oldu

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, ilik kanseri nedeniyle zor bir hayat yaşayan ve iyileşmek için yetkililerden yardım bekleyen 12 yaşındaki Birgül Köse'yi Siverek'teki evlerinde ziyaret etti.

Kanser hastası Birgül’e umut oldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, ilik kanseri nedeniyle zor bir hayat yaşayan ve iyileşmek için yetkililerden yardım bekleyen 12 yaşındaki Birgül Köse’yi Siverek’teki evlerinde ziyaret etti.
Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’in eşi Merve Çiftçiler ile birlikte ilçeye bağlı Gülabibey mahallesindeki Köse ailesini ziyaret eden ve ailenin yaşadığı sıkıntıları gören Gülhan Erin, elinden gelen yardımı yapacağını ve küçük Birgül’ün iyileşmesi için çabalayacaklarını söyledi. Hastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve derslerinden geri kaldığını söyleyen küçük Birgül, “Babam, hamallık yapıyor ve sürekli iş bulamıyor. Tedavim için Ankara’ya götürülmem söylendi ama paramız olmadığı için gidemiyorum. Sayın Valimiz ve Hanımefendi destek olursa tedavi olup, iyileşerek okuluma devam edip polis olmak istiyorum” dedi.
Küçük Birgül’ün anne, baba ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığı toprak damlı ve rutubetli evi değiştirmekle işe başlayan Gülhan Erin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle ailenin daha sağlıklı bir eve yerleşmesini sağladı. Aileye giyim ve gıda gibi çeşitli sosyal yardımların yapılmasını da temin eden Erin’in, Birgül’ün Ankara’da gerçekleşecek tedavisinin başlaması için de hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

ŞANLIURFA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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